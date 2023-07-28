Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bacaleg Perindo Tulungagung Akan All Out Sosialisasikan KTA Berasuransi

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |23:34 WIB
Bacaleg Perindo Tulungagung Akan <i>All Out</i> Sosialisasikan KTA Berasuransi
Bacaleg Perindo Tulungagung, Bogi Winarno (foto: dok ist)
A
A
A

TULUNGANGUNG – Partai Perindo Kembali mengadakan sosialisasi dan pengaktifan kartu anggota asuransi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Acara tersebut di hadiri warga masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Perindo.

Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kabupaten Tulungagung, Bogi Winarno mengatakan, bahwa dengan adanya acara ini semoga banyak warga masyarakat yang tahu kepedulian Partai Perindo.

“Diharapkan nantinya program ini terus dilakukan agar Partai Perindo bisa mendapatkan kursi,” kata Bogi, Jumat (28/7/2023).

Ia pun memastikan, dirinya akan all out untuk mensosialisasikan KTA Berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat.

“Kita akan all out mensosialisasikan KTA asuransi Perindo,” sambungnya.

Dalam acara tersebut, kata dia, Partai Perindo memberikan 100 KTA berasuransi Perindo sebagai percontohan awal.

“Ada 100 KTA sebagai formalitas percontohan awal, masyarakat nanti bisa menyuarakan kepada keluarga dan handai tolan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua RPA Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina mengatakan, dengan adanya kartu asuransi dari Partai Perindo bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement