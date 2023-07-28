Bacaleg Perindo Tulungagung Akan All Out Sosialisasikan KTA Berasuransi

TULUNGANGUNG – Partai Perindo Kembali mengadakan sosialisasi dan pengaktifan kartu anggota asuransi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Acara tersebut di hadiri warga masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Perindo.

Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kabupaten Tulungagung, Bogi Winarno mengatakan, bahwa dengan adanya acara ini semoga banyak warga masyarakat yang tahu kepedulian Partai Perindo.

“Diharapkan nantinya program ini terus dilakukan agar Partai Perindo bisa mendapatkan kursi,” kata Bogi, Jumat (28/7/2023).

Ia pun memastikan, dirinya akan all out untuk mensosialisasikan KTA Berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat.

“Kita akan all out mensosialisasikan KTA asuransi Perindo,” sambungnya.

Dalam acara tersebut, kata dia, Partai Perindo memberikan 100 KTA berasuransi Perindo sebagai percontohan awal.

“Ada 100 KTA sebagai formalitas percontohan awal, masyarakat nanti bisa menyuarakan kepada keluarga dan handai tolan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua RPA Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina mengatakan, dengan adanya kartu asuransi dari Partai Perindo bisa bermanfaat bagi masyarakat.