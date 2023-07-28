Bagikan Gerobak Gratis di Bandung, Ferry Kurnia: Bukti Nyata Perindo Peduli UMKM

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) membagikan gerobak gratis dan modal usaha bagi pedagang sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil di Kota Bandung, Jawa Barat.

Bantuan ini diberikan langsung oleh bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jabar I yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah bersama Bacaleg DPRD Dapil Jabar 1, Nuke Purwani, dan Bacaleg DPRD Dapil 3 Kota Bandung, John Binsar Simalango kepada Ida Rosida, seorang pedagang sayur keliling di Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Menurut Ferry, bahwa pembagian gerobak gratis ini adalah bukti nyata kepedulian Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu demi kesejahteraan masyarakat.

"Jadi ini adalah satu bentuk kepedulian nyata dari Partai Perindo yang ini sudah di ikhtiarkan oleh Pak John salah satu calon anggota DPRD Kota Bandung untuk memberikan satu bentuk nyata bahwa Perindo betuk-betul peduli terhadap UMKM,” kata Ferry, Jumat (28/7/2023).

“Perindo betul-betul peduli terhadap orang-orang yang ingin bergiat di aktivitas ekonomi dan yang pasti kan untuk meningkatkan taraf hidup yang bersangkutan dan juga masyarakat secara luas," sambungnya.

Pembagian gerobak gratis ini merupakan satu dari banyaknya upaya partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM.

“Kegiatan ini tentunya akan memberikan satu bentuk upaya nyata dari Partai Perindo yang betul-betul peduli terhadap UMKM dan kepedulian kami tidak hanya dalam konteks saat ini saja karena Perindo sudah memberikan aksi nyata dalam hal proses pemberian gerobak-gerobak yang lainnya dan juga bagaimana bentuk nyata terhadap aktivitas kepedulian kepada warga dengan bentuk ambulan Perindonya,” tuturnya.

Ferry memastikan, Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu akan terus melakukan aksi nyata di tengah tengah masyarakat.

“Jadi kami bukan partai yang mengandalkan wacana tapi kami partai yang memang betul-betul memberikan karya nyata kepada masyarakat sekitarnya sehingga masyarakat sekitarnya merasakan aksi yang memang kita lakukan,” ungkapnya.

Selain di Kota Bandung, kata Ferry, pemberian gerobak gratis ini juga intens diberikan Partai Perindo di daerah lainnya. Hal ini guna menjadikan UMKM naik kelas.