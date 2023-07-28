Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Perbanyak Kegiatan Positif, Orang Muda Ganjar Gelar Coaching Clinic di Cirebon

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:23 WIB
Perbanyak Kegiatan Positif, Orang Muda Ganjar Gelar <i>Coaching Clinic</i> di Cirebon
Relawan Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
CIREBON - Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) kembali melakukan kegiatan bermanfaat dan positif kepada masyarakat, khususnya para milenial di Cirebon.

Terbaru, pendukung Ganjar Pranowo itu menggelar kegiatan Coaching Clinic Futsal sekaligus pertandingan antar-tim bersama komunitas futsal di lapangan Wahidin Futsal di Jalan. HKBP Nomor 3, Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Kegiatan yang diikuti oleh para anak muda itu dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung mereka bisa meningkatkan kemampuan bermain futsal.

Koordinator Wilayah OMG Jabar, Gilang Gemahesa mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan agar para milenial di Cirebon bisa mengembangkan bakat dalam hal olahraga khususnya futsal.

Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan pula pelatih profesional agar para milenial itu semakin bisa meningkatkan kemampuannya.

"Ini merupakan agenda yang penting untuk mereka belajar dan berlatih dengan seseorang yang profesional di bidangnya," ungkap Gilang dalam siaran persnya, Jumat (28/07/2023).

Dia menambahkan dalam coaching clinic itu, para peserta diajarkan teknik bermain futsal yang baik seperti latihan passing, shooting, defend, dan counter attack.

"Teknik itu diberikan agar mereka semakin hebat bermain futsal," kata dia.

Menurut dia kegiatan tersebut mendapatkan sambutan yang positif dari maysarakat sekitar khususnya para milenial.

Hal itu dilihat dari peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.

"Kegiatan ini disambut hangat oleh komunitas futsal karena kepedulian dari OMG terhadap komunitas futsal," tutur dia.

Seusai melakukan coaching clinic, para peserta melakukan membuat tim dan melakukan pertandingan. Tujuannya, agar ilmu yang diberikan bisa langsung diaplikasikan.

