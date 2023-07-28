Ada AFF 2023, Sejumlah Ruas Jalan di Bandung Ditutup Selama 5 Jam Besok

BANDUNG - Satlantas Polrestabes Bandung akan melakukan penutupan jalan saat berlangsungnya Asia Afrika Festival (AFF) 2023 pada Sabtu 29 Juli 2023 besok.

Kasatlantas Polrestabes Bandung, Kompol Eko Iskandar mengatakan, ada tiga ruas jalan yang bakal ditutup selama kegiatan AFF 2023.

"Pertama, Jalan Asia Afrika dari simpang Tamblong depan Hotel Pranger hingga Jembatan Asia-Afrika, kemudian Jalan Braga Pendek dan Jalan Sukarno," ucap Eko saat dihubungi, Jumat (28/7/2023).

Eko menyebut, jadwal penutupan jalan tersebut akan dilakukan selama lima jam. "Mulai dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB," ujarnya.

Untuk mengatur kondisi arus lalu lintas, kata Eko, petugas gabungan dari Satlantas Polrestabes dan Dinas perhubungan (Dishub) Kota Bandung disiapkan agar tidak terjadi kemacetan.

"Kami siapkan petugas untuk mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas yang akan terjadi," ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang akan melewati ketiga jalan tersebut untuk mencari alternatif jalur lain agar tidak terjebak macet.

(Arief Setyadi )