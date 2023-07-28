Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ada AFF 2023, Sejumlah Ruas Jalan di Bandung Ditutup Selama 5 Jam Besok

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:37 WIB
Ada AFF 2023, Sejumlah Ruas Jalan di Bandung Ditutup Selama 5 Jam Besok
Ilustrasi penutupan jalan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Satlantas Polrestabes Bandung akan melakukan penutupan jalan saat berlangsungnya Asia Afrika Festival (AFF) 2023 pada Sabtu 29 Juli 2023 besok.

Kasatlantas Polrestabes Bandung, Kompol Eko Iskandar mengatakan, ada tiga ruas jalan yang bakal ditutup selama kegiatan AFF 2023.

"Pertama, Jalan Asia Afrika dari simpang Tamblong depan Hotel Pranger hingga Jembatan Asia-Afrika, kemudian Jalan Braga Pendek dan Jalan Sukarno," ucap Eko saat dihubungi, Jumat (28/7/2023).

Eko menyebut, jadwal penutupan jalan tersebut akan dilakukan selama lima jam. "Mulai dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB," ujarnya.

Untuk mengatur kondisi arus lalu lintas, kata Eko, petugas gabungan dari Satlantas Polrestabes dan Dinas perhubungan (Dishub) Kota Bandung disiapkan agar tidak terjadi kemacetan.

"Kami siapkan petugas untuk mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas yang akan terjadi," ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang akan melewati ketiga jalan tersebut untuk mencari alternatif jalur lain agar tidak terjebak macet.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167066/jakarta_kondusif-N7Cm_large.jpg
Jakarta Kondusif, Lalin di Kwitang hingga Matraman Kembali Ramai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement