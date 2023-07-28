Terima Bantuan Modal Usaha dari Perindo, Pedagang di Bandung: Gak Nyangka Banget!

BANDUNG - Kehadiran Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sudah dirasakan nyata di tengah masyarakat dengan kegiatan sosial di berbagai tempat.

Salah satunya seperti yang dirasakan oleh Riska Diana, warga Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. Riska yang bekerja sebagai seorang pedagang ini menerima bantuan modal usaha berupa etalase dari Partai Perindo.

Bantuan modal usaha dari Partai Perindo tersebut diserahkan oleh bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Dapil 3 Kota Bandung, John Binsar Simalango mewakili Bacaleg DPR RI Dapil Jabar 1 yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Jabar 1, Nuke Purwani, Jumat (28/7/2023).

Riska mengatakan, awalnya, keinginannya untuk mempunyai etalase baru itu ia ceritakan kepada sang suami. Namun, tak lama setelah itu, dirinya mendapatkan informasi jika ada kunjungan dari Bacaleg Partai Perindo, John Binsar Simalango.

"Ga nyangka banget, soalnya memang dari awal kan saya belum mempunyai etalase memang. Hari itu juga saya ngomong ke suami pengen etalase plus kebetulan ada kunjungan dari Bapak John langsung saya bilang aja saya pengen etalase dan akhirnya kesampaian," kata Riska.

Riska menyebut, bantuan etalase dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan dipergunakan untuk berdagang jajanan anak-anak.

"Jajanan anak-anak seperti bakso, seblak, dan lain sebagainya. Soalnya kan tempat sebelumnya itu kurang steril kalau udah seperti ini jadi steril," ungkapnya.

Dengan adanya bantuan modal usaha dari partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, kata Riska, diharapkan usaha yang digelutinya semakin berkembang.