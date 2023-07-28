2.000 KTA Partai Perindo Berasuransi Disebar di Kota Sukabumi untuk Dirasakan Manfaatnya oleh Warga

SUKABUMI - Jajaran pengurus, anggota dan kader Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Sukabumi, mengunjungi dan memberikan 'uang kadeudeuh' kepada salah satu anggota yang berprofesi sebagai ojek online, mengalami kecelakaan lalu lintas saat bertugas.

Selain itu kedatangannya juga, untuk membantu klaim dari Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres 2024 tersebut.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, Adinda Maulana Moch MS mengatakan, kedatangannya bersama jajaran pengurus lainnya untuk memberikan santunan kepada anggotanya yang bernama Dede Rizky Saputra (38) warga Jalan Pemuda1, Gang Hikmat 2, Kelurahan/Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi.

"Alhamdulillah tadi kita memberikan santunan, walaupun tidak besar tapi semoga bermanfaat bagi anggota kita yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Cikidang. Selain itu juga, kami membantu proses pengklaiman jaminan kecelakaan, karena yang bersangkutan pemegang KTA Partai Perindo berasuransi," ujar Adinda kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (28/7/2023).