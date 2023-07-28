Dapat Gerobak Perindo, Pedagang Cilok di Bandung Semringah Bisa Kembali Jualan

BANDUNG - Raut bahagia tampak pada wajah Enang Ruhiyat. Pedagang cilok asal Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung itu kembali bisa berjualan setelah dapat bantuan gerobak dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Gerobak dari partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sangat penting bagi Enang. Sebab, usahanya mencari nafkah sempat vakum lantaran gerobaknya rusak.

Bantuan gerobak tersebut diterima Enang dari Bacaleg DPRD Dapil 3 Kota Bandung dari Partai Perindo, John Binsar Simalango mewakili Bacaleg DPR RI Dapil Jabar 1 yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Jabar 1, Nuke Purwani di kediaman Enang, Jumat (28/7/2023).

"Syukur alhamdulillah udah ada yang membantu mengganti gerobak untuk jualan bakso cilok," kata Enang.

Enang mengaku, dirinya biasa berjualan hanya di sekitar Sindanglaya saja. Usaha tersebut sudah dilakoninya selama 20 tahun.

"Saya berterima kasih kepada Bapak John, semoga Bapak John banyak pendukungnya dan sukses selalu," ucap Enang.