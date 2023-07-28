Dongkrak Ekonomi Warga Bandung, Bacaleg Perindo Berikan Gerobak dan Etalase Gratis

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu terus memberikan bukti nyata kepada masyarakat melalui penyerahan bantuan.

Kali ini, bantuan yang diberikan berupa gerobak bagi pedagang dan etalase untuk berjualan. Adapun penerima gerobak, yakni Enang Ruhiyat, seorang pedagang cilok. Sedangkan etalase diberikan kepada Riska Diana, seorang ibu rumah tangga. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Penyerahan bantuan gerobak cilok itu dilakukan langsung oleh Bacaleg DPRD Dapil 3 Kota Bandung dari Partai Perindo, John Binsar Simalango mewakili Bacaleg DPR RI Dapil Jabar 1 yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Jabar 1, Nuke Purwani di kediaman Enang dan Riska, Jumat (28/7/2023).

"Pak Enang di Mandalajati kita berikan gerobak untuk jualan bakso cilok untuk keliling," kata John usai penyerahan gerobak.

John menginginkan masyarakat yang menerima bantuan dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu bisa lebih maju ke depannya.

"Semoga mereka bisa naik kelas, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka," ucap John.