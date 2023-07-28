Kejar Kemenangan di Tiap Daerah, Sekjen Perindo Galakkan Sinergitas

BANDUNG - Partai Perindo mendorong pencapaian keterwakilan di tiap daerah dengan menggalakkan sinergitas dari setiap bakal calon legislatif (bacaleg) pada kontestasi politik 2024 mendatang.

Hal itu ditekankan Ahmad Rofiq pada rapat koordinasi bacaleg Dapil 1 dan 2 Bandung Raya di DPW Partai Perindo Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Jumat (28/7/2023).

"Jadi kami ingin membawa suatu sinergi antara bacaleg pusat dan daerah agar ada sinergitas di dalam melakukan proses penguatan. Sekaligus melakukan proses dan passing ke daerah-daerah dalam rangka pemenangan partai perindo di tiap-tiap dapil," jelas dia.

Pada rapat koordinasi di Bandung, juga upaya agar terjadi penguatan dan satu kesepahaman bahwa Partai Perindo mempunyai target di pemilu 2024. Di mana targetnya 27 kota kabupaten di Jabar memiliki keterwakilan di parlemen.

"Jawa Barat ini juga menjadi target pemenangan, jadi setiap Dapil harus mendapatkan satu porsi minimal sehingga Jawa Barat bisa mengantarkan 11 kursi ke DPRD ini sebuah target yang memang harus diperjuangkan dan Kami yakin bahwa semuanya akan bisa berjalan, " kata dia.

Menurut dia, Jabar adalah lumbung suara yang diharapkan mendorong naiknya suara Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

Melalui kegiatan ini, dia berharap antar caleg terjadi pemahaman yang sama dalam proses pemenangan ini pemilu 2024 mendatang. Kemudian semua caleg kompak untuk pemenangan partai.