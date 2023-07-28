Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Muda Padjadjaran Respon Aspirasi Masyarakat Desa di Subang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:16 WIB
Ganjar Muda Padjadjaran Respon Aspirasi Masyarakat Desa di Subang
Relawan Ganjar di Subang (foto: dok ist)
JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Muda Padjadjaran (GMP) membangun bak sampah untuk warga Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar).

Sebanyak tiga bak sampah dengan total ukuran 6 x 10 meter dibangun secara gotong royong oleh sukarelawan GMP bersama warga di Dusun Rancasari RT02/07 desa setempat.

“Hari ini kami meresmikan bak sampah di Desa Kasomalang, Kabupaten Subang. Ini tentu kegiatan yang merupakan hasil dari merespons aspirasi masyarakat,” kata Koordinator Pusat GMP Fadhil Syafarmi dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

Tiga bak sampah yang dibangun dapat digunakan masyarakat sekitar untuk membuang sampah sehari-hari. Sehingga, kata Fadhil, warga bisa bersama-sama mewujudkan lingkungan desa yang lebih bersih dan asri.

“Kami berkoordinasi untuk menginisiasi bak sampah ini. Tentunya diperuntukkan untuk warga Desa Kasomalang. Ini juga bentuk ajakan kami untuk tidak buang sampah sembarangan,” imbuhnya.

“Tentu ini juga adalah program investasi sosial GMP, bagaimana keberadaan GMP ini bisa dirasakan warga Jawa Barat, khususnya hari ini di Desa Kasomalang Kulon,” sambung Fadhil.

