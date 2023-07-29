Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Cacing Membeku Berusia 46.000 Tahun Hidup Kembali Usai Dicairkan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:56 WIB
Cacing Membeku Berusia 46.000 Tahun Hidup Kembali Usai Dicairkan
Cacing berusia 46 ribu tahun (Foto: Globalnews)
A
A
A

JAKARTA - Cacing gelang berusia 46.000 tahun hidup kembali setelah dicairkan. Cacing-cacing itu sebelumnya ditarik keluar dari permafrost Siberia, 40 meter di bawah permukaan, di mana mereka tetap membeku tetapi hidup dalam keadaan metabolisme yang ditangguhkan yang disebut cryptobiosis.

Para ilmuwan mengatakan, mereka telah berhasil membangunkan cacing gelang yang tertidur selama 46.000 tahun, menurut analisis baru yang diterbitkan Kamis 27 Juli 2023 di PLOS Genetics, seperti dilansir dari globalnews.ca.

Dengan mencairkan cacing gelang secara perlahan dan lembut, juga disebut nematoda, para peneliti dapat membawa mereka ke titik di mana mereka dapat menggeliat, makan, dan bahkan bereproduksi.

Salah satu cacing dibiakkan di laboratorium selama 100 generasi, setelah para peneliti menemukan bahwa spesies tersebut dapat bereproduksi secara partenogenetik, atau tanpa pasangan jantan.

Studi yang diterbitkan Kamis ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang diterbitkan pada 2018, yang memperkirakan bahwa cacing gelang berumur 42.000 tahun dan termasuk dalam dua genera: Panagrolaimus dan Plectus.

Tetapi dengan materi tanaman penanggalan radiokarbon yang ditemukan bersama cacing, para peneliti mengatakan mereka bisa mendapatkan usia yang lebih tepat yaitu 46.000 tahun. Cacing itu ditemukan di liang prasejarah yang ditinggalkan oleh penjual kutub dari genus Citellus, tulis mereka.

Halaman:
1 2 3
      
