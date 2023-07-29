Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Helikopter Militer Australia Jatuh di Lepas Pantai, 4 Awak Hilang

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |10:27 WIB
Helikopter Militer Australia Jatuh di Lepas Pantai, 4 Awak Hilang
Helikopter militer Australia jatuh di lepas pantai (Foto: ADF/AP)
AUSTRALIA - Empat orang hilang setelah sebuah helikopter militer jatuh di lepas pantai Queensland di Australia.

Insiden itu terjadi saat latihan malam hari antara militer Australia dan AS di Pulau Lindeman pada Jumat (28/7/2023) malam.

Menteri Pertahanan Richard Marles mengatakan misi pencarian dan penyelamatan segera diluncurkan.

"Empat awak pesawat belum ditemukan," kata Marles saat konferensi pers, pada Sabtu (29/7/2023) pagi, dikutip BBC.

Dia mengatakan bahwa helikopter MRH-90 Taipan jatuh di dekat pulau itu, di Whitsundays, sekitar pukul 22.30 waktu setempat (12.30 GMT).

"Harapan dan pikiran kami sangat tertuju pada awak pesawat dan keluarga mereka," katanya, seraya menambahkan bahwa "kami sangat berharap untuk berita yang lebih baik sepanjang hari ini".

"Ini adalah hari-hari awal dan akan ada lebih banyak informasi yang akan diberikan tentang kejadian ini," lanjutnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
