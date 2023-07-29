Tragedi Banjir di Terowongan Korsel Tewaskan 14 Orang, 34 Pejabat Diselidiki Dituduh Abaikan Banyak Peringatan

SEOUL - Sebanyak 36 pejabat lokal di Korea Selatan (Korsel) sedang diselidiki atas banjir parah di terowongan pada awal bulan ini yang menewaskan 14 orang.

Penyelidikan diluncurkan dua hari setelah tragedi tersebut menemukan bahwa para pejabat telah mengabaikan beberapa peringatan tentang banjir sebelum insiden tersebut.

Hujan deras pada akhir pekan tanggal 15 Juli telah menyebabkan banjir dan tanah longsor yang meluas di berbagai tempat. Setidaknya 40 orang tewas dalam bencana di seluruh negeri.

Terowongan, yang terletak di kota Cheongju selatan Seoul, dibanjiri air dari tepi sungai terdekat yang menyembur akibat hujan deras akhir pekan.

Lima belas kendaraan, termasuk sebuah bus, terjebak di underpass yang terendam air - hanya sembilan orang yang selamat. Pihak berwenang harus bekerja selama beberapa hari untuk membebaskan kendaraan.

Menyusul insiden tersebut, polisi meluncurkan penyelidikan untuk menentukan penyebabnya dan menemukan bahwa hal itu dapat dicegah.

"[Banjir] adalah hasil dari banyak lembaga yang gagal mengenali keseriusan situasi dan merespons secara aktif, meskipun telah menerima beberapa peringatan," kata Bang Moon-kyu, Menteri koordinasi kebijakan pemerintah Korea Selatan, dikutip BBC.