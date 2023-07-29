Semakin Menjauhkan Diri dari Rusia, Ukraina Pindahkan Libur Resmi Hari Natal

UKRAINA - Ukraina telah memindahkan hari libur resmi negara bagian pada Hari Natal dari 7 Januari menjadi 25 Desember. Ini menjadi langkah terbaru yang bertujuan untuk menjauhkan diri dari Rusia.

Presiden Volodymyr Zelensky menandatangani undang-undang undang-undang parlemen yang bertujuan untuk "meninggalkan warisan Rusia yang memaksakan perayaan Natal".

Dalam beberapa tahun terakhir, Kyiv telah memutuskan hubungan agama, budaya, dan lainnya dengan Rusia, menyelaraskan dirinya dengan Barat. Proses ini meningkat setelah invasi besar-besaran Rusia pada 2022.

Zelensky menandatangani RUU pada Jumat (28/7/2023), dua minggu setelah disahkan oleh anggota parlemen Ukraina.

Undang-undang tersebut juga memindahkan dua hari libur negara lainnya, Hari Kenegaraan Ukraina, dari 28 Juli menjadi 15 Juli, dan Hari Pembela, yang memperingati veteran angkatan bersenjata, dari 14 Oktober menjadi 1 Oktober.

Dikutip BBC, Moskow sejauh ini tidak memberikan komentar publik tentang masalah ini.

Selama berabad-abad, Rusia kekaisaran pertama dan kemudian Uni Soviet yang didominasi Moskow telah mencoba - tetapi selalu gagal - untuk sepenuhnya mengendalikan Ukraina.