Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Semakin Menjauhkan Diri dari Rusia, Ukraina Pindahkan Libur Resmi Hari Natal

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |11:47 WIB
Semakin Menjauhkan Diri dari Rusia, Ukraina Pindahkan Libur Resmi Hari Natal
Ukraina pindahkah libur resmi Hari Natal untuk menjauhi Rusia (Foto: EPA-EFE/REX/Shutterstock)
A
A
A

UKRAINA - Ukraina telah memindahkan hari libur resmi negara bagian pada Hari Natal dari 7 Januari menjadi 25 Desember. Ini menjadi langkah terbaru yang bertujuan untuk menjauhkan diri dari Rusia.

Presiden Volodymyr Zelensky menandatangani undang-undang undang-undang parlemen yang bertujuan untuk "meninggalkan warisan Rusia yang memaksakan perayaan Natal".

Dalam beberapa tahun terakhir, Kyiv telah memutuskan hubungan agama, budaya, dan lainnya dengan Rusia, menyelaraskan dirinya dengan Barat. Proses ini meningkat setelah invasi besar-besaran Rusia pada 2022.

Zelensky menandatangani RUU pada Jumat (28/7/2023), dua minggu setelah disahkan oleh anggota parlemen Ukraina.

Undang-undang tersebut juga memindahkan dua hari libur negara lainnya, Hari Kenegaraan Ukraina, dari 28 Juli menjadi 15 Juli, dan Hari Pembela, yang memperingati veteran angkatan bersenjata, dari 14 Oktober menjadi 1 Oktober.

Dikutip BBC, Moskow sejauh ini tidak memberikan komentar publik tentang masalah ini.

Selama berabad-abad, Rusia kekaisaran pertama dan kemudian Uni Soviet yang didominasi Moskow telah mencoba - tetapi selalu gagal - untuk sepenuhnya mengendalikan Ukraina.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388/putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement