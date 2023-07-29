G20 di India, Indonesia Teken Kerjasama Bilateral dengan Beberapa Negara soal Iklim dan Lingkungan Hidup

INDIA - Di sela-sela pertemuan G-20 di Chennei India tanggal 27 dan 28 Juli 2023, Menteri LHK Siti Nurbaya memenuhi sejumlah undangan pertemuan bilateral negara sahabat dan multialteral.

Pertemuan dengan Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada, Steven Guilbeault diawali dengan catatan Menteri Kanada yang memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang sudah mulai menerapkan Nilai Ekonomi Karbon.

Menteri Kanada menawarkan kerja sama pertukaran informasi dan pengetahuan dalam penerapan perdagangan emisi karbon dan nilai ekonomi karbon yang sudah diterapkan cukup luas di Kanada dan harga karbon yang cukup baik, pada kisaran 30 dolar AD hingga 65 dolar AS per ton.

Pemerintah Federal Canada menyalurkan hasil perdagangan tersebut kepada individu, keluarga, dan bisnis sehingga mereka dapat melakukan investasi untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon.

Kedua Menteri sepakat untuk bekerjasama dalam penerapan Artikel 5 dan Artikel 6 Paris Agreement.

Menteri Siti juga bertemu dengan Direktur Eksekutif UNEP Inge Andersen, yang secara khusus mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam menangani isu lingkungan terutama terkait deforestasi, pengelolaan danau, pengurangan merkuri melalui Konvensi Minamata dan penanganan sampah plastik.

Disampaikan secara khusus ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia untuk menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan dan Inge menyebutkan tentang hal tersebut sebagai “legend” leadership Indonesia.