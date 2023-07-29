Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gletser Swiss Mencair, Sisa-Sisa Jasad Pendaki yang Hilang Sejak 1986 Ditemukan

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |15:33 WIB
Gletser Swiss Mencair, Sisa-Sisa Jasad Pendaki yang Hilang Sejak 1986 Ditemukan
Sisa-sisa jenazah manusia ditemukan usai gletser mencari (Foto: Kepolisian Swiss)
SWISS – Sisa-sisa jenazah manusia yang ditemukan di gletser dekat Matterhorn Swiss yang terkenal telah dipastikan sebagai jasad pendaki Jerman yang hilang sejak 1986.

Penemuan ini adalah yang terbaru dari sejumlah rahasia yang telah lama tersimpan yang telah diungkapkan oleh gletser Alpine, yang sekarang menyusut dengan cepat karena perubahan iklim.

Jenazahnya ditemukan pada awal bulan ini oleh pendaki yang melintasi gletser Theodul di atas Zermatt.

Mereka melihat sepatu bot hiking dan crampon muncul dari es. Analisis DNA menunjukkan mayat itu adalah seorang pendaki Jerman, yang menghilang 37 tahun lalu. Operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran pada saat itu gagal menemukan jejaknya.

Dikutip BBC, polisi tidak menyebutkan nama pendaki itu tetapi mengatakan dia berusia 38 tahun ketika dia hilang saat mendaki.

Gletser Theodul, seperti gletser di pegunungan Alpen, telah menunjukkan penurunan yang nyata dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah bagian dari kawasan ski Zermatt yang terkenal sepanjang tahun, yang tertinggi di Eropa.

Tapi ladang es alpine sangat sensitif terhadap pemanasan global. Hingga tahun 1980-an, Theodul masih terhubung dengan tetangganya - gletser Gorner - tetapi keduanya kini telah terpisah.

Halaman:
1 2 3
      
