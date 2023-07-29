Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taktik Baru Rusia Soal Biji-bijian Ukraina, Targetkan Rute Ekspor di Jalur Sungai Danube

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |15:56 WIB
Taktik Baru Rusia Soal Biji-bijian Ukraina, Targetkan Rute Ekspor di Jalur Sungai Danube
Taktik baru Rusia soal biji-bijian Ukraina (Foto: Komando Operasional Ukraina Selatan)
A
A
A

RUSIA - Menyusul penolakan Kremlin untuk memperbarui kesepakatan yang memungkinkan kapal mengangkut biji-bijian melintasi Laut Hitam, Rusia telah mulai menargetkan rute ekspor alternatif utama Ukraina di sepanjang Sungai Danube.

Tim BBC telah melihat infrastruktur biji-bijian apa yang telah ditargetkan dan apa arti eskalasi terbaru ini bagi perdagangan global.

Sejak dimulai pada Agustus 2022, hampir 33 juta ton biji-bijian dan bahan makanan lainnya telah diekspor melalui kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.

Tetapi dengan pelabuhan Laut Hitam Ukraina sekarang secara efektif diblokade oleh Rusia, para ahli mengatakan mereka harus sangat bergantung pada pelabuhannya di sepanjang sungai Danube untuk mengekspor biji-bijian ke negara tetangga Rumania.

Dari sana dapat diangkut lebih jauh karena pelabuhan Rumania tetap buka.

Setelah berulang kali menargetkan pusat ekspor di Laut Hitam, Rusia kini mengarahkan misil dan dronenya ke pelabuhan di Danube.

Salah satu serangan Rusia baru-baru ini menghantam pelabuhan Reni, dengan rudal jatuh sekitar 200m dari perbatasan dengan anggota NATO Rumania melintasi Danube.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement