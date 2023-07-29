Taktik Baru Rusia Soal Biji-bijian Ukraina, Targetkan Rute Ekspor di Jalur Sungai Danube

RUSIA - Menyusul penolakan Kremlin untuk memperbarui kesepakatan yang memungkinkan kapal mengangkut biji-bijian melintasi Laut Hitam, Rusia telah mulai menargetkan rute ekspor alternatif utama Ukraina di sepanjang Sungai Danube.

Tim BBC telah melihat infrastruktur biji-bijian apa yang telah ditargetkan dan apa arti eskalasi terbaru ini bagi perdagangan global.

Sejak dimulai pada Agustus 2022, hampir 33 juta ton biji-bijian dan bahan makanan lainnya telah diekspor melalui kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.

Tetapi dengan pelabuhan Laut Hitam Ukraina sekarang secara efektif diblokade oleh Rusia, para ahli mengatakan mereka harus sangat bergantung pada pelabuhannya di sepanjang sungai Danube untuk mengekspor biji-bijian ke negara tetangga Rumania.

Dari sana dapat diangkut lebih jauh karena pelabuhan Rumania tetap buka.

Setelah berulang kali menargetkan pusat ekspor di Laut Hitam, Rusia kini mengarahkan misil dan dronenya ke pelabuhan di Danube.

Salah satu serangan Rusia baru-baru ini menghantam pelabuhan Reni, dengan rudal jatuh sekitar 200m dari perbatasan dengan anggota NATO Rumania melintasi Danube.