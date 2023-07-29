Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bangkai Kapal Romawi Kuno Usia 2.000 Tahun Ditemukan di Lepas Pantai Italia, Penuh dengan Guci Terakota

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:45 WIB
Bangkai Kapal Romawi Kuno Usia 2.000 Tahun Ditemukan di Lepas Pantai Italia, Penuh dengan Guci Terakota
Bangkai kapal Romawi Kuno ditemukan di lepas pantai Italia (Foto: Reuters)
A
A
A

ITALIA - Bangkai kapal Romawi kuno lebih dari 2.000 tahun lalu telah ditemukan di lepas pantai Italia.

Kapal kargo itu ditemukan di lepas pelabuhan Civitavecchia, sekitar 50 mil (80 km) barat laut Roma.

Kapal itu berasal dari sekitar abad ke-1 atau ke-2 SM dan ditemukan sarat dengan ratusan amphorae - sejenis guci terakota Romawi.

Regu seni polisi Carabinieri dalam sebuah pernyataan mengatakan kapal itu ditemukan sebagian besar utuh.

Kapal yang diperkirakan memiliki panjang lebih dari 20 meter itu ditemukan di dasar laut berpasir 160 meter (525 kaki) di bawah permukaan laut.

"Penemuan luar biasa ini adalah contoh penting dari bangkai kapal Romawi yang menghadapi bahaya laut dalam upaya untuk mencapai pantai, dan menjadi saksi rute perdagangan laut lama," kata Carabinieri, dikutip BBC.

Pasukan seni polisi - yang bertugas melindungi warisan budaya Italia yang tak ternilai - mengatakan relik itu ditemukan dan difilmkan menggunakan robot yang dioperasikan dari jarak jauh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183158//kapal-mfqw_large.jpg
Keselamatan Kapal Tak Lagi Sekadar Inspeksi, Kini Berbasis Risiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181337//menara_abad_pertengahan_di_roma_runtuh-O5uN_large.jpg
Menara Abad Pertengahan di Roma Runtuh, Tewaskan Pekerja Rumania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3179087//ilustrasi-Y7a9_large.jpg
4.400 Orang di Italia Jadi Korban Pelecehan Pastor Katolik sejak 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175287//perdana_menteri_italia_georgia_meloni-rV6s_large.jpg
PM Italia Giorgia Meloni Dilaporkan ke ICC atas Tuduhan Genosida di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174586//demo_pro_palestina_di_italia-XVa7_large.jpg
Demo Pro-Palestina Terus Berlanjut di Italia, Polisi Bentrok dengan Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174413//demonstrasi_pekerja_italia_untuk_solidaritas_gaza_di_milan-Xwlt_large.jpg
Solidaritas untuk Gaza: Ratusan Ribu Pekerja Italia Mogok Massal Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement