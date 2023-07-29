Bangkai Kapal Romawi Kuno Usia 2.000 Tahun Ditemukan di Lepas Pantai Italia, Penuh dengan Guci Terakota

Bangkai kapal Romawi Kuno ditemukan di lepas pantai Italia (Foto: Reuters)

ITALIA - Bangkai kapal Romawi kuno lebih dari 2.000 tahun lalu telah ditemukan di lepas pantai Italia.

Kapal kargo itu ditemukan di lepas pelabuhan Civitavecchia, sekitar 50 mil (80 km) barat laut Roma.

Kapal itu berasal dari sekitar abad ke-1 atau ke-2 SM dan ditemukan sarat dengan ratusan amphorae - sejenis guci terakota Romawi.

Regu seni polisi Carabinieri dalam sebuah pernyataan mengatakan kapal itu ditemukan sebagian besar utuh.

Kapal yang diperkirakan memiliki panjang lebih dari 20 meter itu ditemukan di dasar laut berpasir 160 meter (525 kaki) di bawah permukaan laut.

"Penemuan luar biasa ini adalah contoh penting dari bangkai kapal Romawi yang menghadapi bahaya laut dalam upaya untuk mencapai pantai, dan menjadi saksi rute perdagangan laut lama," kata Carabinieri, dikutip BBC.

Pasukan seni polisi - yang bertugas melindungi warisan budaya Italia yang tak ternilai - mengatakan relik itu ditemukan dan difilmkan menggunakan robot yang dioperasikan dari jarak jauh.