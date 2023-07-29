Jual Jutaan Roket dan Peluru Artileri ke Rusia, Putin Ucapkan Terima Kasih ke Korut karena Dukung Perang Ukraina

PYONGYANG - "Dukungan kuat" Korea Utara (Korut) untuk perang Rusia di Ukraina memperkuat tekad kedua negara untuk mengatasi negara-negara Barat. Hal ini diungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya kepada pejabat Korea Utara pada Kamis (27/7/2023).

Putin tidak merinci sifat dukungan Pyongyang dalam apa yang disebutnya "operasi militer khusus" Rusia. Namun para pejabat AS mengatakan tahun lalu bahwa Korea Utara menjual jutaan roket dan peluru artileri ke Rusia untuk digunakan di medan perang di Ukraina.

“Solidaritas dengan Rusia pada isu-isu utama internasional menyoroti kepentingan bersama kita,” kata Putin dalam pidatonya, menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah.

Pernyataan pemimpin Rusia atas invasinya ke Ukraina terkandung dalam pesan ucapan selamat kepada Korea Utara pada peringatan 70 tahun gencatan senjata Perang Korea, yang dikenal sebagai Hari Kemenangan di Utara, meskipun konflik yang melelahkan berakhir dengan jalan buntu dan semenanjung terbagi.

KCNA mengatakan Putin secara khusus mengutip pilot Soviet, yang dia klaim melakukan puluhan ribu penerbangan tempur karena berkontribusi dalam memusnahkan musuh.

“Pengalaman bersejarah dari persahabatan yang agresif memiliki nilai-nilai luhur, dan berfungsi sebagai landasan yang dapat diandalkan untuk lebih mengembangkan hubungan antara Rusia dan Korea Utara di bidang politik, ekonomi, dan keamanan,” kata Putin, menurut KCNA, yang berbagi catatan tertulis versi pidato Putin, tetapi tidak mengatakan apakah itu ditujukan melalui rekaman video atau secara tertulis kepada pejabat Korea Utara.