Penyanyi China Copot Celana di Atas Panggung Ditangkap Polisi karena Merusak Moralitas Sosial

CHINA - Seorang penyanyi yang melorotkan celananya saat tampil di sebuah festival rock di China utara telah ditahan oleh pihak berwenang. Insiden terbaru ini menyoroti kehidupan seniman di negara di mana ruang untuk kebebasan berekspresi sangat terbatas.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin (24/7/2023), biro kebudayaan lokal kota Shijiazhuang mengatakan penyanyi itu – yang diidentifikasi dengan nama belakang Ding – ditahan oleh polisi karena “merusak moralitas sosial.” Sementara itu, penyelenggara pertunjukan didenda USD28.000 dan diskors dari mengadakan konser.

Video di media sosial China menunjukkan pentolan band Violent Champagne itu melepaskan celana pendeknya saat manggung di festival Rock Home Town di kota itu pada Sabtu (22/7/2023).

"Lepaskan celananya!" penonton dapat mendengar nyanyian di video. Namun rekaman itu menunjukkan penyanyi itu tetap mengenakan celana dalamnya.

Kembalinya pertunjukan live baru-baru ini setelah bertahun-tahun penguncian pandemi telah disambut baik oleh pecinta musik di Tiongkok.

Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh peristiwa di Shijiazhuang, pihak berwenang terus mengawasi dan bereaksi terhadap apa pun yang dianggap melanggar garis politik atau moral yang tidak dapat diterima.

Shijiazhuang, ibu kota provinsi Hebei yang mengelilingi Beijing, telah dikenal dengan kancah musik indie-nya, sesuatu yang ingin dimanfaatkan oleh pejabat kota.