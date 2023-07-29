Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penyanyi China Copot Celana di Atas Panggung Ditangkap Polisi karena Merusak Moralitas Sosial

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |18:16 WIB
Penyanyi China Copot Celana di Atas Panggung Ditangkap Polisi karena Merusak Moralitas Sosial
Penyanyi China copot celana di atas panggung ditangkap polisi (Foto: HebTV)
A
A
A

CHINA - Seorang penyanyi yang melorotkan celananya saat tampil di sebuah festival rock di China utara telah ditahan oleh pihak berwenang. Insiden terbaru ini menyoroti kehidupan seniman di negara di mana ruang untuk kebebasan berekspresi sangat terbatas.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin (24/7/2023), biro kebudayaan lokal kota Shijiazhuang mengatakan penyanyi itu – yang diidentifikasi dengan nama belakang Ding – ditahan oleh polisi karena “merusak moralitas sosial.” Sementara itu, penyelenggara pertunjukan didenda USD28.000 dan diskors dari mengadakan konser.

Video di media sosial China menunjukkan pentolan band Violent Champagne itu melepaskan celana pendeknya saat manggung di festival Rock Home Town di kota itu pada Sabtu (22/7/2023).

"Lepaskan celananya!" penonton dapat mendengar nyanyian di video. Namun rekaman itu menunjukkan penyanyi itu tetap mengenakan celana dalamnya.

Kembalinya pertunjukan live baru-baru ini setelah bertahun-tahun penguncian pandemi telah disambut baik oleh pecinta musik di Tiongkok.

Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh peristiwa di Shijiazhuang, pihak berwenang terus mengawasi dan bereaksi terhadap apa pun yang dianggap melanggar garis politik atau moral yang tidak dapat diterima.

Shijiazhuang, ibu kota provinsi Hebei yang mengelilingi Beijing, telah dikenal dengan kancah musik indie-nya, sesuatu yang ingin dimanfaatkan oleh pejabat kota.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement