HOME NEWS BALI

Viral Bule Berhubungan Badan di Pantai Batu Bolong, Tak Peduli Dilihat Banyak Orang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:39 WIB
Viral Bule Berhubungan Badan di Pantai Batu Bolong, Tak Peduli Dilihat Banyak Orang
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bule kembali berulah di Bali. Kali ini dua orang wisatawan asing dengan santainya mesum di pinggir Pantai Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara, Badung. Aksi mereka pun direkam dan videonya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, dua bule tersebut melakukan hubungan badan di tengah hamparan pasir pantai. Saat itu, sejumlah pengunjung lain masih berlalu lalang dan hal itu tidak dipedulikan oleh kedua pelaku.

Aksi bule tersebut tentu mendapatkan kecaman keras warganet. Mereka menyayangkan sikap sejumlah oknum bule yang berulah di Pulau Dewata.

 BACA JUGA:

Sementara itu, pihak kepolisian membenarkan dugaan lokasi mesum dua bule itu di Pantau Batu Bolong. Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Badung Iptu Ketut Sudana. Polisi sedang melakukan penyeldikan terkait kasus ini.

(Qur'anul Hidayat)

      
