1.855 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh Jaya di Depok, Didominasi Tak Pakai Helm

DEPOK - Ribuan kendaraan roda dua maupun roda empat terjaring Operasi Patuh Jaya selama dua pekan di Depok, Jawa Barat. Adapun para pelanggar dikenakan sanksi tilang elektronik atau ETLE dan tilang manual.

"Total penindakan selama dua pekan Operasi Patuh Jaya sebanyak 1.855 dengan rincian tilang ETLE 305 kendaraan dan tilang manual 1.550 kendaraan," kata Plt Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto saat dikonfirmasi, Jumat (28/7/2023).

Sugianto menyebut pelanggaran yang mendominasi yakni tidak menggunakan helm dan melawan arus.

"Pelanggaran yang mendominasi tidak pakai helm dan lawan arus," ucapnya.

Sebagai informasi, tercatat 14 sasaran target Operasi Patuh Jaya 2023. Di antaranya melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol dan menggunakan ponsel saat mengemudi.