HOME NEWS NUSANTARA

Baru Sepekan Menikah, Lansia Ini Tewas Dibunuh Suaminya saat Tertidur

Armia Jamil , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |04:29 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LHOKSEUMAWE – Seorang wanita lanjut usia tewas bersimbah darah di kawasan pasar, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Jumat (28/7/2023) malam, sekira pukul 22.00 WIB. Diduga korban dibunuh suaminya, saat tertidur pulas di kaki lima dengan senjata tajam.

Pasca kejadian tersebut, warga setempat langsung membawa korban ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Lhokseumawe untuk divisum. Korban diketahui bernama Narsien (61).

Menurut kesaksian warga, korban sebelumnya tertidur di lesehan bawah jembatan pasar tersebut dan tiba-tiba tersungkur bersimbah darah.

Warga dan pedagang sekitar pun tak berani mendekat dikarenakan pelaku yang diketahui bernama Ali Hajad (72) memegang sebilah pisau.

Halaman:
1 2
      
