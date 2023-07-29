Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lewat Kegiatan Edukatif, Sahabat Ganjar Persatukan Warga di Kaltim dan Jatim

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |09:05 WIB
Lewat Kegiatan Edukatif, Sahabat Ganjar Persatukan Warga di Kaltim dan Jatim
Sahabat Ganjar gelar kegiatan edukatif dan inspiratif (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar (Saga) terus bergerak menunjukan dedikasi kepada masyarakat melalui kegiatan edukatif dan inspiratif. Di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Saga menggelar acara penyuluhan pengolahan hasil perkebunan dan pertanian.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 28 Juli 2023 itu fokus terhadap penerapan dan strategi dan teknik dalam mengolah hasil perkebunan. Mengingat, Kalimantan Timur memiliki komoditas utama mulai dari karet, kopi hingga kelapa sawit.

Diharapkan melalui penyuluhan ini, Saga ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan para petani sekaligus menjaga kelangsungan sektor pertanian dalam jangka waktu yang panjang. Ketua DPC Kutai Timur, Sutarto mengatakan, Saga akan terus berkomitmen mendukung para petani dan masyarakat lokal melalui kegiatan positif.

“Kami punya dedikasi, aksi sosial mendukung petani-petani dan warga lokal lewat acara penyuluhan seperti ini,” kata Sutarto dikutip lewat keterangan tertulis.

Menurut Sutarto, warga juga dapat menyampaikan aspirasi dukungannya kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. “warga Kabupaten Kutai Timur siap mendukung penuh bapak Ganjar Pranowo yang akan menjadi Presiden Indonesia,” ujar Sutarto.

Hal positif dari kegiatan ini dirasakan Eko, salah seorang warga. Ia mengaku penyuluhan yang diberikan Saga menambah pengetahuan mengenai teknik baru dalam dunia perkebunan. Eko merupakan salah satu warga yang memiliki sejumlah kebun kecil.

“Sekarang saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk menerapkan teknik baru dalam usaha pertanian kami,” kata Eko.

Saga juga menggelar kegiatan positif lainnya di Jawa Timur. Kali ini, seminar motivasi yang inspiratif dengan tajuk “Secure Your Insecurities”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement