Lewat Kegiatan Edukatif, Sahabat Ganjar Persatukan Warga di Kaltim dan Jatim

JAKARTA – Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar (Saga) terus bergerak menunjukan dedikasi kepada masyarakat melalui kegiatan edukatif dan inspiratif. Di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Saga menggelar acara penyuluhan pengolahan hasil perkebunan dan pertanian.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 28 Juli 2023 itu fokus terhadap penerapan dan strategi dan teknik dalam mengolah hasil perkebunan. Mengingat, Kalimantan Timur memiliki komoditas utama mulai dari karet, kopi hingga kelapa sawit.

Diharapkan melalui penyuluhan ini, Saga ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan para petani sekaligus menjaga kelangsungan sektor pertanian dalam jangka waktu yang panjang. Ketua DPC Kutai Timur, Sutarto mengatakan, Saga akan terus berkomitmen mendukung para petani dan masyarakat lokal melalui kegiatan positif.

“Kami punya dedikasi, aksi sosial mendukung petani-petani dan warga lokal lewat acara penyuluhan seperti ini,” kata Sutarto dikutip lewat keterangan tertulis.

Menurut Sutarto, warga juga dapat menyampaikan aspirasi dukungannya kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. “warga Kabupaten Kutai Timur siap mendukung penuh bapak Ganjar Pranowo yang akan menjadi Presiden Indonesia,” ujar Sutarto.

Hal positif dari kegiatan ini dirasakan Eko, salah seorang warga. Ia mengaku penyuluhan yang diberikan Saga menambah pengetahuan mengenai teknik baru dalam dunia perkebunan. Eko merupakan salah satu warga yang memiliki sejumlah kebun kecil.

“Sekarang saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk menerapkan teknik baru dalam usaha pertanian kami,” kata Eko.

Saga juga menggelar kegiatan positif lainnya di Jawa Timur. Kali ini, seminar motivasi yang inspiratif dengan tajuk “Secure Your Insecurities”.