Usai Viral, Wanita Anggota Satpol PP yang LGBT Dipecat!

DHARMASRAYA - Sebuah video merekam aksi anggota Satpol PP Dharmasraya, Sumatera Barat bermesraan dengan sesama jenis viral di media sosial. Praja wanita itu bermesraan dengan perempuan lain saat masih berseragam dinas.

Atas perbuatannya, pelaku diberhentikan secara tidak hormat dan dipecat dari Satpol PP Dharmasraya.

Kepala Satpol PP-Damkar Dharmasraya, Syafrudin mengatakan, perempuan berinisial RYP itu berstatus tenaga honorer di Satpol PP-Damkar Kabupaten Dharmasraya sejak 2021. Lantaran perbuatan yang dinilai menyimpang tersebut, RYP sudah ditindak.

Pelaku mengakui perbuatannya terindikasi penyuka sesama jenis. Sehingga yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari Satpol PP.

Video pasangan LGBT tersebut berdurasi dua menit, yang terdiri dari beberapa potongan yang dikompilasikan jadi status di akun media sosial.

Pasangan yang ada dalam rekaman tersebut merupakan dua perempuan. Mereka asyik bermesraan dan berangkulan sambil berfoto selfie.