Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Viral, Wanita Anggota Satpol PP yang LGBT Dipecat!

Budi Sunandar , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |09:59 WIB
Usai Viral, Wanita Anggota Satpol PP yang LGBT Dipecat!
Satpol PP pelaku LGBT (Foto: Media sosial)
A
A
A

DHARMASRAYA - Sebuah video merekam aksi anggota Satpol PP Dharmasraya, Sumatera Barat bermesraan dengan sesama jenis viral di media sosial. Praja wanita itu bermesraan dengan perempuan lain saat masih berseragam dinas.

Atas perbuatannya, pelaku diberhentikan secara tidak hormat dan dipecat dari Satpol PP Dharmasraya.

Kepala Satpol PP-Damkar Dharmasraya, Syafrudin mengatakan, perempuan berinisial RYP itu berstatus tenaga honorer di Satpol PP-Damkar Kabupaten Dharmasraya sejak 2021. Lantaran perbuatan yang dinilai menyimpang tersebut, RYP sudah ditindak.

Pelaku mengakui perbuatannya terindikasi penyuka sesama jenis. Sehingga yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari Satpol PP.

Video pasangan LGBT tersebut berdurasi dua menit, yang terdiri dari beberapa potongan yang dikompilasikan jadi status di akun media sosial.

Pasangan yang ada dalam rekaman tersebut merupakan dua perempuan. Mereka asyik bermesraan dan berangkulan sambil berfoto selfie.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/610/3156445/lgbt-Yd7I_large.jpg
Heboh! Grup Gay Lubuklinggau di Facebook Miliki Ribuan Pengikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/519/3154408/viral-WdJe_large.jpg
Kolam Air Hangat Tempat Kaum Gay Digerebek, Petugas Temukan Celana Dalam hingga Kondom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/525/3150270/dedi_mulyadi-W83K_large.jpg
Kutuk Pesta Gay di Puncak Bogor, MUI Jabar Desak Dedi Mulyadi Bersuara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149770/lgbt-4mxJ_large.jpg
Pesta Gay di Puncak Bogor, Sejumlah Peserta Reaktif HIV hingga Sifilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149758/lgbt-0Uur_large.jpg
Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, Polisi: Ada Lomba Menyanyi hingga Menari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149742/pesta_gay-BYqn_large.jpg
Polisi Gerebek Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, 74 Pria Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement