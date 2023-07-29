Gawat! 70 Ribu Warga Banten Alami Obesitas, 2 Orang Meninggal

BANTEN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten mencatat ada 70 ribu warga Banten yang mengalami obesitas. Jumlah terbanyak ditemukan di Tangerang Raya. Sebagaimana diketahui, dua warga Tangerang meninggal dunia akibat obesitas, baru-baru ini.

Hal itu diutarakan Kadinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti. Jumlah tersebut tersebar di 8 kabupaten kota, namun yang paling banyak ada di wilayah Tangerang Raya.

“Obesitas tersebut bisa menjadi pemicu penyakit pada tubuh seseorang, salah satunya bisa menyebabkan kolestrol tinggi hingga bisa menyebabkan ke arah jantung hingga stroke,” kata Ati, Sabtu (29/7/2023).

Kemudian, lanjut Ati, obesitas juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme tubuh dan akhirnya diabetes melitus. Untuk mencegah terjadinya obesitas, perlu ada gerakan masyarakat sehat, misalnya melakukan aktifitas fisik.