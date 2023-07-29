Ganjar Pranowo Buka Pameran Dekranasda Jateng Expo 2023 di Kalsel

BANJARMASIN - Pameran Dekranasda Jawa Tengah Expo 2023 resmi dibuka Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Atrium Duta Mall Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat 28 Juli 2023 siang. Pembukaan ditandai dengan pemotongan pita.

Sebanyak 34 booth dari aneka produk fashion, handycraft hingga olahan makanan dalam expo tersebut. Setiap booth menarik perhatian masyarakat Kalsel dan laris manis di sana.

Pemotongan pita oleh Ganjar Pranowo menandai dibukanya Jawa Tengah Expo 2023. Dalam sambutannya, Ganjar tak lupa memamerkan produk UMKM unggulan Jawa Tengah, di antaranya keramik asal Boyolali, minyak wangi Atsiri asal Karanganyar hingga batik dari Pekalongan.

Adapun produk unggulan lain juga mejeng di sini seperti handycraft, produk fashion hingga olahan makanan yang justru menarik perhatian warga Kalsel.

Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo itu mengatakan, adanya Expo ini diharapkan bisa saling sharing ilmu dengan Kalsel, bagaimana teknik pemasaran produk UMKM agar bisa diminati pembeli dari luar daerah.

"Hari ini kita jualan disini, dengan harapan para pedagang agar berkoordinasi, kolaborasi nanti ada obrolannya, jadi MoU-MoU bakal ditandatangi," ujar Ganjar.