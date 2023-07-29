Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dukung Sektor Pertanian Maju, Bupati Batanghari Beri Bantuan Mesin Pertanian kepada Petani

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:16 WIB
Dukung Sektor Pertanian Maju, Bupati Batanghari Beri Bantuan Mesin Pertanian kepada Petani
Bupati Batanghari serahkan bantuan alat pertanian kepada petani. Foto: Dok Pemkab Batanghari
A
A
A

Batanghari- Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, secara simbolis menyerahkan bantuan mesin pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Batanghari.

Pada penyerahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan sebanyak 35 cultivator dan 38 pompa air untuk 29 kelompok tani di 20 desa yang ada di Kabupaten Batanghari.

BACA JUGA:

11 Kelompok Tani di Aceh Besar dapat Bantuan Alsintan dari Kementan 

Pada kesempatan itu juga Bupati Fadhil Arief menyampaikan bahwa visi dan misi Batanghari Tangguh yang paling utama adalah petani cerdas, karena hajat hidup masyarakat Batanghari berada di sektor pertanian. 

Bupati Fadhil Arief juga berpesan kepada para petani untuk terus bisa belajar mengolah kebunnya agar menghasilkan pangan yang baik dan cukup. Sehingga dengan terus bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun, maka akan bertambah pula hasil pangan para petani untuk dapat memenuhi kebutuhan di Batanghari dan Provinsi Jambi.

Ia berharap para petani di Batanghari terus bersinergi dengan pemerintah dan penyuluh pertanian untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi pertanian demi pembangunan pertanian  yang lebih maju lagi di Kabupaten Batanghari.

(Karina Asta Widara )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/1/3183024//ipacs_2025-acOh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon dan Gubernur NTT Sambut Delegasi IPACS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182993//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-tUW3_large.JPG
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Web Series Inspiratif yang Sukses Curi Perhatian Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182972//pertemuan_djki_dan_apki_bahas_potensi_indikasi_geografis_kelapa-aTFl_large.jpeg
Pertemuan DJKI dan APKI Bahas Potensi Indikasi Geografis Kelapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182967//djki_dan_komdigi_perkuat_pengawasan_ki_di_ruang_digital-euEN_large.jpg
Kolaborasi DJKI dan Komdigi Perkuat Pengawasan KI di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182966//hak_cipta_karya_arsitektur-o3Fg_large.jpg
DJKI: Bikin Konten Harus Perhatikan Hak Cipta Arsitektur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182833//bening_clinic_superbrands-wdpV_large.jpg
Selamat! Bening’s Clinic Raih Dua Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement