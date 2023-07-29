Dukung Sektor Pertanian Maju, Bupati Batanghari Beri Bantuan Mesin Pertanian kepada Petani

Batanghari- Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, secara simbolis menyerahkan bantuan mesin pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Batanghari.

Pada penyerahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan sebanyak 35 cultivator dan 38 pompa air untuk 29 kelompok tani di 20 desa yang ada di Kabupaten Batanghari.

Pada kesempatan itu juga Bupati Fadhil Arief menyampaikan bahwa visi dan misi Batanghari Tangguh yang paling utama adalah petani cerdas, karena hajat hidup masyarakat Batanghari berada di sektor pertanian.

Bupati Fadhil Arief juga berpesan kepada para petani untuk terus bisa belajar mengolah kebunnya agar menghasilkan pangan yang baik dan cukup. Sehingga dengan terus bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun, maka akan bertambah pula hasil pangan para petani untuk dapat memenuhi kebutuhan di Batanghari dan Provinsi Jambi.

Ia berharap para petani di Batanghari terus bersinergi dengan pemerintah dan penyuluh pertanian untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi pertanian demi pembangunan pertanian yang lebih maju lagi di Kabupaten Batanghari.

(Karina Asta Widara )