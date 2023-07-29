Gempa M3,2 Guncang Boalemo Gorontalo

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Boalemo, Gorontalo pukul 12.42 WIB, Sabtu (29/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.27 LU, 122.34 BT atau 28 Km Barat Daya Boalemo, Gorontalo. Adapun gempa tersebut berkedalaman 150 Km.
BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
(Qur'anul Hidayat)