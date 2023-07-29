Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Bejat Rudapaksa Anak di Bawah Umur, Modusnya Ancam Bapak Korban Tak Diberi Pekerjaan

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |14:34 WIB
Pria Bejat Rudapaksa Anak di Bawah Umur, Modusnya Ancam Bapak Korban Tak Diberi Pekerjaan
A
A
A

TENGGAMUS - Satreskrim Polres Tanggamus berhasil mengamankan seorang pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Kasat Reskrim Polres Tanggamus Iptu Hendra Safuan mengatakan, pelaku berinisial SR (52) ditangkap berdasarkan laporan keluarga korban pada (7/6/2023) lalu.

"Penangkapan SR dilakukan di kediamannya di Kecamatan Semaka oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) bersama Tekab 308 Presisi Polres Tanggamus pada Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.20 WIB," ujar Hendra dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Hendra menjelaskan, peristiwa pemerkosaan itu terjadi pada Kamis (1/6/2023) sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terlapor di Kecamatan Wonosobo.

Kejadian itu diketahui pelapor selaku orang tua korban pada Senin (5/6) setelah pulang dari kebun. Saat itu, anaknya mengaku telah diperkosa oleh pelaku pada saat korban bekerja bersih-bersih di rumah pelaku.

Awalnya, korban diminta pelaku untuk dibuatkan kopi, setelah korban membuatkan kopi, pelaku menarik tangan korban masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Kemudian pelaku mengancam korban untuk diam dan menuruti kemauannya.

"Pelaku juga mengancam apabila tidak meladeninya, maka orang tua korban tidak akan diberi kerja untuk menggarap kebunnya, kemudian terlapor membuka pakaian korban dan menyetubuhinya di dalam kamar pribadinya," ungkap Hendra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tenggamus pemerkosaan anak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492//pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492//pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833//pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/340/3149587//pemerkosaan-0LOi_large.jpg
Tragis! Bocah 10 Tahun Tewas Dibunuh dan Diperkosa di Mess Karyawan Pabrik Tebu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148509//pemerkosaan-I5Yk_large.jpg
Bejat, Ayah Tiri Tega Perkosa Anak Disabilitas di Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968//pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement