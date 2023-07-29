Bina Generasi Muda, Ganjar Milenial Edukasi Remaja Hidup Sehat dan Tangkal Hoaks

KALTIM - Sukarelawan Ganjar Milenial Center Kalimantan Timur (GMC Kaltim) berkolaborasi bersama Komunitas Remaja Sehat Sotek PPU mendorong kesadaran kawula muda agar lebih memperhatikan kesehatan diri dan menjauhi pergaulan bebas.

Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk “Seberapa Penting Sih Kesehatan Remaja” yang dilakukan di Angkringan Cocomotion, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, Jumat (28/7/2023).

Koordinator Wilayah GMC Kaltim, Sadly Jaya menjelaskan pihaknya menggaet para pemuda dan komunitas remaja dalam diskusi untuk membentuk generasi muda yang sehat, unggul dan berkualitas.

"Kesehatan remaja ini menjadi hal yang tabu. Makanya kami adakan diskusi supaya remaja ini mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang seberapa pentingnya kesehatan remaja mulai dari pola hidup sehat misalkan bahaya dari pergaulan bebas, seks bebas," ucap dia.

Pria yang kerap disapa Jaya ini mengungkapkan, remaja memiliki permasalahan yang cukup kompleks, mulai dari pergaulan, ketertarikan dengan lawan jenis, malas gerak sehingga jarang berolahraga, dan lain-lain.

Belum lagi, lanjut dia, remaja juga mudah terpengaruh informasi media sosial dan teman sebaya. Penyebabnya adalah pada fase remaja, mereka masih mencari jati diri, serta perkembangan mental, kognitif, dan, emosional yang belum matang.

"Kenapa kami kemudian menggandeng tersebut karena memang menyadari regenerasi pemuda saat ini sangat kompleks dengan permasalahan remaja, sehingga memang harus diberikan edukasi terlebih dahulu," ucap dia.

Dia berpesan kepada para remaja untuk menjaga kesehatan diri melalui rutin berolahraga, menangkal hoax dengan filterisasi informasi, dan berani menolak ajakan teman sebaya mengenai hal negatif mulai dari narkoba dan seks bebas.

"Dengan adanya seperti ini mungkin bisa menjadi garda dan informasi buat teman-teman yang lain. Satu dua orang bisa menginformasikan ke yang lain seberapa penting tentang kesehatan dan seberapa bahaya pergaulan bebas," tutup dia.