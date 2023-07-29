Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Marak Preman Palak Penumpang, Pengemudi Ketek di Jambi Lapor Polisi

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:26 WIB
Marak Preman Palak Penumpang, Pengemudi Ketek di Jambi Lapor Polisi
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAMBI - Keberadaan preman di kawasan penyeberangan ketek di Pasar, Kota Jambi membuat resah pengemudi ketek (sampan) yang mencari rezeki.

Pasalnya, para preman sering melakukan aksinya kepada orang-orang yang membawa barang untuk menyebrang.

"Ya Pak, akhir-akhir ini yang menjadi keluhan para pengemudi ketek adalah, adanya preman yang mencegat dan melakukan pemalakan kepada orang-orang yang membawa barang untuk menyeberang," ungkap Ucok salah satu pengemudi ketek, Sabtu (29/7/2023).

BACA JUGA:

Seorang Satlinmas Ditusuk saat Tegur Preman di Pasar Kemiri Depok 

Dari pengamatannya, pembawa barang yang menyeberang sering diganggu oleh preman pasar . “Para warga ini mengaku kesulitan atau takut untuk naik karena preman-preman tersebut," tutur Ucok.

Mendengar hal tersebut, Kasubdit Patroli Air, Ditpolairud Polda Jambi AKBP Isa Imam menyampaikan pihaknya akan menugaskan anggotanya untuk mengecek di TKP.

 BACA JUGA:

"Nanti kami kirim anggota untuk melaksanakan patroli dan menertibkan para preman tersebut agar tidak mengganggu dan melakukan pemalakan kepada para pekerja yang membawa barang-barangnya," tukasnya.

Dia menambahkan, dalam kesempatan tersebut pengemudi ketek lainnya, juga curhat sering merasa curiga ketika ada mengantarkan seseorang yang diduga membawa narkoba ke Kota Seberang.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
jambi Pemalakan Preman
