Marak Preman Palak Penumpang, Pengemudi Ketek di Jambi Lapor Polisi

JAMBI - Keberadaan preman di kawasan penyeberangan ketek di Pasar, Kota Jambi membuat resah pengemudi ketek (sampan) yang mencari rezeki.

Pasalnya, para preman sering melakukan aksinya kepada orang-orang yang membawa barang untuk menyebrang.

"Ya Pak, akhir-akhir ini yang menjadi keluhan para pengemudi ketek adalah, adanya preman yang mencegat dan melakukan pemalakan kepada orang-orang yang membawa barang untuk menyeberang," ungkap Ucok salah satu pengemudi ketek, Sabtu (29/7/2023).

Dari pengamatannya, pembawa barang yang menyeberang sering diganggu oleh preman pasar . “Para warga ini mengaku kesulitan atau takut untuk naik karena preman-preman tersebut," tutur Ucok.

Mendengar hal tersebut, Kasubdit Patroli Air, Ditpolairud Polda Jambi AKBP Isa Imam menyampaikan pihaknya akan menugaskan anggotanya untuk mengecek di TKP.

"Nanti kami kirim anggota untuk melaksanakan patroli dan menertibkan para preman tersebut agar tidak mengganggu dan melakukan pemalakan kepada para pekerja yang membawa barang-barangnya," tukasnya.

Dia menambahkan, dalam kesempatan tersebut pengemudi ketek lainnya, juga curhat sering merasa curiga ketika ada mengantarkan seseorang yang diduga membawa narkoba ke Kota Seberang.