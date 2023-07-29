Ganjar Muda Padjadjaran Kampanyekan Hidup Sehat di Karawang

JAKARTA - Kelompok sukarelawan Ganjar Muda Padjadjaran (GMP) mengampanyekan hidup sehat kepada masyarakat. Kali ini, dengan mengadakan turnamen tenis meja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Ratusan peserta mengikuti turnamen yang digelar Jumat 28 Juli 2023 malam. Kegiatan itu berlangsung di Jalan PMI 2, Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru.

Menurut Koordinator Pusat Ganjar Muda Padjadjaran, Randry Adryan Setiawan, kegiatan tersebut upaya mewadahi masyarakat. Selain itu, untuk mengampanyekan pola hidup sehat seperti dicontohkan Ganjar Pranowo.

"Selain daripada mengampanyekan tentang gaya hidup sehat, mengembangkan atau mewadahi minat dan bakat daripada masyarakat setempat tentang olahraga tenis meja,” kata Randry dalam keterangannnya.

Randry mengakui, Ganjar Muda Padjadjaran sangat terinspirasi dengan sosok Ganjar Pranowo. Di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, masih bisa menyempatkan diri untuk berolahraga.

Relawan Ganjar Muda Padjadjaran pun tergerak untuk mengampanyekan hidup sehat untuk masyarakat melalui perlombaan tenis meja dan sebagai cerminan Ganjar hadir untuk bersama.

"Dari olahraga yang dilakukan Pak Ganjar, di sana kita bisa mengambil nilainya dikesibukannya sebagai pemimpin, Pak Ganjar tetap bisa menyempatkan olahraga. Itu merupakan nilai penting dari sosok pemimpin bahwa sesibuk apapun bahwa kesehatan adalah aset dari kehidupan,” ujarnya.