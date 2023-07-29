Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Muda Padjadjaran Kampanyekan Hidup Sehat di Karawang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:49 WIB
Ganjar Muda Padjadjaran Kampanyekan Hidup Sehat di Karawang
Ganjar Muda Padjadjaran kampanyekan hidup sehat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok sukarelawan Ganjar Muda Padjadjaran (GMP) mengampanyekan hidup sehat kepada masyarakat. Kali ini, dengan mengadakan turnamen tenis meja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Ratusan peserta mengikuti turnamen yang digelar Jumat 28 Juli 2023 malam. Kegiatan itu berlangsung di Jalan PMI 2, Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru.

Menurut Koordinator Pusat Ganjar Muda Padjadjaran, Randry Adryan Setiawan, kegiatan tersebut upaya mewadahi masyarakat. Selain itu, untuk mengampanyekan pola hidup sehat seperti dicontohkan Ganjar Pranowo.

"Selain daripada mengampanyekan tentang gaya hidup sehat, mengembangkan atau mewadahi minat dan bakat daripada masyarakat setempat tentang olahraga tenis meja,” kata Randry dalam keterangannnya.

Randry mengakui, Ganjar Muda Padjadjaran sangat terinspirasi dengan sosok Ganjar Pranowo. Di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, masih bisa menyempatkan diri untuk berolahraga.

Relawan Ganjar Muda Padjadjaran pun tergerak untuk mengampanyekan hidup sehat untuk masyarakat melalui perlombaan tenis meja dan sebagai cerminan Ganjar hadir untuk bersama.

"Dari olahraga yang dilakukan Pak Ganjar, di sana kita bisa mengambil nilainya dikesibukannya sebagai pemimpin, Pak Ganjar tetap bisa menyempatkan olahraga. Itu merupakan nilai penting dari sosok pemimpin bahwa sesibuk apapun bahwa kesehatan adalah aset dari kehidupan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement