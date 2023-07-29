Gempa M3,8 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,8 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), pukul 16.53 WIB, Sabtu (29/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 3.42 LU, 126.77 BT atau 65 Km Tenggara Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 43 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

