Relawan Ganjar Pranowo Gandeng Masyarakat Gelar Liga Voli untuk Jaga Soliditas

KARAWANG – Liga Voli Ganjar Pranowo kembali sukses diadakan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (29/7/2023). Kompetisi olahraga yang digagas oleh Sahabat Ganjar tersebut, bertujuan untuk mendorong semangat olahraga dan solidaritas di kalangan masyarakat.

Ribuan penonton dan peserta dari berbagai usia berpartisipasi dalam turnamen voli yang berlangsung meriah. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa olahraga dapat menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan usia untuk menciptakan momen kebersamaan yang luar biasa.

Ahmad Hidayat, merupakan salah satu peserta dalam pertandingan voli putra ini mengukapkan rasa senangnya kepada awak media.

"Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya, saya sama tim voli saya bisa bermain lawan tim-tim yang unggul dan bisa dapat hadiah juga,” kata Ahmad.

Acara "Liga Voli Ganjar Pranowo" bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang mengedepankan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua DPC Kabupaten Karawang, Yulan Megawati, dalam pertandingan ini.

“Liga Voli Ganjar Pranowo ini buat mempersatukan warga khususnya anak muda untuk berprestasi bermain voli,” kata Yulan.

Yulan juga memberi keterangan bahwa warga Kabupaten Karawang turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024.

“Di pertandingan ini, warga Kabupaten Karawang juga mendeklarasikan dan mendukung bapak haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024,” tambah Yulan.