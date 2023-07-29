Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Rem Blong, Truk Tronton Tabrak Delapan Motor dan Minibus di Pasar Bakauheni

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |21:35 WIB
Diduga Rem Blong, Truk Tronton Tabrak Delapan Motor dan Minibus di Pasar Bakauheni
Kecelakaan lalu lintas di pasar bakauheni (foto: dok ist)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Diduga alami rem blong, mobil truk tronton tabrak delapan sepeda motor yang terparkir di Pasar Bakauheni, Lampung Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan akibat ditabrak truk. Sejumlah warga juga tampak berkerumun di lokasi kecelakaan tersebut.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin mengatakan, kecelakaan itu terjadi saat mobil Daihatsu Sigra melaju dari arah Lampung Timur menuju Bakauheni beriringan dengan minibus bernomor polisi BE 1876 BE.

Sesampainya di TKP depan Pasar Bakauheni, mobil Daihatsu Sigra berhenti di jalan untuk menaikan karung dari arah pasar. Kemudian, datang truk tronton dari arah Lampung Timur menuju Bakauheni.

"Dikarenakan jalan menurun, truk tronton diduga rem blong sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga menabrak minibus dan minibus Daihatsu berjalan kedepan menabrak Daihatsu Sigra BE 1434 DM," ujar Edwin saat dikonfirmasi, Sabtu (29/7/2023) sore.

Edwin menuturkan, pengemudi truk berusaha mengendalikan kendaraannya ke arah kiri jalan, dan menabrak sepeda motor yang sedang terparkir.

"Truk tronton menabrak sekitar 8 sepeda motor yang sedang terparkir di Pasar Bakauheni," kata dia.

