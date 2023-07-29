Istri Kapolri Berikan Bantuan Anak Stunting di Desa Reruwairere NTT

Ketum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo saat memberikan bantuan kepada anak stunting (foto: dok ist)

NTT - Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Kerica Palue.

Dalam kesempatan itu, Juliati bersama rombongan disambut dengan tarian adat oleh masyarakat setempat. Kemudian, mendapat sapaan adat oleh tokoh adat Pulau Palue disertai dengan Huler Wair dan pengalungan kain adat oleh Camat Palue Rudolfus Riba.

Selanjutnya, bersama rombongan menuju ke Desa Reruwairere untuk meninjau lokasi galian sumur. Kedatangan Juliati Sigit Prabowo disambut dengan sapaan adat dan pengalungan kain adat oleh Kepada Desa Reruwairere Bapak Avelinus Wongga.

"Memberikan bantuan yang diserahkan langsung secara simbolis kepada warga setempat," katanya, Sabtu (29/7/2023).

Dari Desa Reruwairere, rombongan Ketua Umum Bhayangkari bergerak menuju Kantor Camat Palue dan memberikan bantuan kepada anak stunting.

Tak hanya itu, bantuan paket sembako juga diberikan kepada penyandang disabilitas, yakni paket sembako dan kursi roda.

Untuk diketahui bantuan yang diserahkan diantaranya adalah, 2.000 paket sembako, 60 paket makanan tambahan, 200 paket sekolah, 200 paket edukasi sikat gigi. Bantuan posyandu kemala cabang Sikka.

Kemudian, ada juga penyerahan bantuan vaksin rabies hewan sebanyak 1.500 dosis untuk vaksin hewan dan 30 dosis vaksin untuk manusia.