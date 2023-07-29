Gelar Lomba Kapal Ketinting, Gerakan Panrannuangku Ganjar Bangkitkan Perekonomian Warga

SULSEL - Lomba kapal ketinting menarik ratusan pasang mata yang berada di Teluk Laikang, Kecamatan Manngaranombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Terlihat para pentonton tumpah di sepanjang Teluk Laikang sejak pagi hari, bahkan ada yang rela berpanas-panasan demi melihat langsung aksi para peserta lomba.

Antusias dari para penonton diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat di sekitar yang menjual beragam produk makanan, produk lokal khas wilayah tersebut.

Demikian disampaikan Koordinator Wilayah Gerakan Panrannuangku Dukung Ganjar Amir Irwan saat ditemui yang sekaligus membuka secara langsung Lomba Kapal Ketinting.

Amir mengapresiasi dan menyambut baik kolaborasi bersama warga dalam menyukseskan acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bisa memperkuat silaturahmi antar masyarakat, serta akan menjadi potensi besar dalam menghidupkan olahraga masyarakat berbasis budaya.

"Ini sudah menjadi tradisi khususnya di Desa Laikang, kami mengapresiasi antusiasme warga yang datang dan mendukung acara ini dengan baik," buka Amir.

Setidaknya ada puluhan perahu yang ikut terlibat menjadi peserta di kegiatan yang telah didata sejak beberapa hari sebelumnya.