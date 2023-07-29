Datangi TKP, Keluarga Harap 8 Penambang Terjebak di Sumur Bisa Dievakuasi Apapun Kondisinya

BANYUMAS - Para keluarga korban dari Bogor, Jawa Barat mendatangi lokasi penambangan emas di Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Hingga saat ini, para korban belum dievakuasi.

Kesedihan nampak pada wajah para keluarga korban yang menunggu proses evakuasi yang belum bisa dilakukan pasca 4 hari kejadian. Sesekali para keluarga korban mengusap mata mereka yang sembab.

Keluarga korban meminta agar para korban bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Ujang misalnya, warga Bogor beserta keluarga korban lainnya mendatangi lokasi tambang emas di Desa Pancurendang.

Menurut Ujang, dirinya dan keluarga korban lainnya sengaja datang ke lokasi penambangan untuk bisa mengetahui pasti kondisi keluarganya. Ujang merupakan kakak dari salah satu korban bernama Rama Abdurohman.

Ujang dan keluarga korban lainnya berharap Tim SAR bisa mengevakuasi para korban dan ia sudah bisa menerima kondisi apapun yang terjadi.