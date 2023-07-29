Buka Peluang Usaha, Relawan Sandiaga Uno Ajarkan Warga Bikin Sabun Cuci Piring

JAKARTA - Relawan Sandiaga Uno menggelar pelatihan membuat sabun cuci piring. Gerbong Pecinta Sandi Uno menggandeng Seeker Revolution dan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kegiatan tersebut digelar di Balai Desa Karangsari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat 28 Juli 2023.

Menurut Zaidatul Mufitah, Tim Gerbong Pecinta SandiUno yang juga Ketua PKK Karangsari, program pelatihan ini mempunyai banyak manfaat. Di antaranya membuka peluang usaha bagi emak-emak untuk berwirausaha secara mandiri.

"Manfaat nya jelas besar sekali karena kita dilatih untuk bisa menghemat kebutuhan rumah tangga karena ada pelatihan seperti ini," ujar Zaidatul dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/7/2023).

Pihaknya meyakini, dengan banyaknya UMKM di wilayah tersebut bisa menciptakan banyak lapangan kerja untuk masyarakat.

"Dan peluangnya untuk berwirausaha sangat besar sekali karena kebetulan saya sendiri sebagai seorang pedagang, jadi itu bisa tersalurkan dengan adanya seperti ini," ujarnya.