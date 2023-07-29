Peduli Lingkungan, Orang Muda Ganjar Gelar Pelatihan Daur Ulang Limbah Jadi Sabun

BLITAR – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar pelatihan mengolah limbah menjadi sabun multifungsi di Guest House Faras, Desa Kauman, Srengat, Blitar, Jawa Timur.

Ketua OMG Kota Blitar, M. Saiful Rohman mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan keterampilan membuat sabun detergen kepada kaum milenial dengan memanfaatkan limbah sehari-hari.

"Kami mengadakan pelatihan membuat sabun multifungsi. Harapannya teman-teman milenial bisa memanfaatlan bahan limbah salah satunya bisa menjadi detergen," ujar Saiful, Sabtu (29/7/2023).

Kegiatan ini juga hasil kolaborasi relawan Ganjar OMG dengan Forum Silatul Afkar, Gerakan Pemuda Kecamatan Srengat, dan karang taruna setempat.

Sabun yang dihasilkan dari pelatihan ini berfungsi untuk mencuci pakaian dan membersihkan peralatan dapur seperti mencuci piring.

Sabun yang dihasilkan dalam pelatihan ini menggunakan limbah minyak goreng, air pembusa, zat pewarna, air campuran, dan bahan-bahan lainnya yang sudah didaur ulang.

Dia juga memastikan, bahwa produk sabun yang dihasilkan telah melalui uji keamanan sehingga aman digunakan.

"Peserta diajarkan tentang bahan-bahan yang digunakan dan proses pengolahannya hingga menjadi sebuah produk," ujar Saiful.

Dia berharap para peserta, terutama kaum milenial dapat membuat sabun dengan kreativitas mereka sendiri untuk digunakan di rumah, sekaligus berpotensi memperjualbelikannya, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi para peserta.

"Bukan hanya untuk pemakaian pribadi, namun juga diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka," ucapnya.