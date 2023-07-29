Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Sosialisasikan Ganjar, G Creasi Gelar Pelatihan Buat Yoghurt untuk Emak-Emak di Bumi Aji

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |17:08 WIB
Sosialisasikan Ganjar, G Creasi Gelar Pelatihan Buat Yoghurt untuk Emak-Emak di Bumi Aji
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Batu Jatim
BATU- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Generasi Alumni Muda UB-ITS-UNAIR atau Ganjar Creasi (G-Creasi) bekerja sama dengan Koperasi Produsen Bumi Aji mengadakan pelatihan buat Yoghurt bersama puluhan ibu-ibu di Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah G-Creasi Jawa Timur Ilham Hasan mengatakan pelatihan ini dilakukan agar para peternak susu sapi untuk bisa mengolah sendiri hasil ternakan untuk memiliki nilai jual lebih tinggi di pasaran.

"Sebagai produsen susu sapi segar untuk wilayah Jawa Timur. Ketika dijual di pabrikan mereka merasa hasilnya tidak sesuai, maka kami coba olahan tersebut agar punya nilai jual lebih tinggi," ujar Ilham.

Sehingga para ibu-ibu tersebut layak mendapatkan taraf ekonomi yang lebih, apabila mengolah olahan susu tersebut. "Kami berupaya untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka," lanjut Ilham.

Dia berharap masyarakat dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dan mencoba mempraktekkan pelatihan tersebut di rumah masing-masing. Mereka juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo ke peserta.

