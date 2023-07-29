Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragis! Dukun dan Seorang Lansia di Sukabumi Dibacok hingga Luka Parah

Budi Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:42 WIB
Tragis! Dukun dan Seorang Lansia di Sukabumi Dibacok hingga Luka Parah
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
SUKABUMI - Emik Hamami (80) dan Abah Asep (53), warga Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dibacok dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah.

Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur. Polisi masih memburu pelaku yang masih membawa senjata tajam.

Peristiwa itu menimpa kedua lansia saat sedang menjalani pengobatan alternatif di rumah salah satu korban. Kedua korban dibacok pelaku dengan menggunakan golok hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.

Kedua korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit R Syamsudin SH, Kota Sukabumi.

Kapolsek Kebonpedes Iptu Tommy Ganhani Jaya Sakti mengatakan, kejadian tersebut bermula saat pelaku sedang berada di rumah Emik untuk menjalani pengobatan alternatif. Saat diobati, korban yang merupakan dukun itu tiba-tiba dibacok pelaku dengan senjata tajam pada bagian lehernya.

Telusuri berita news lainnya
