Mobil Patroli Polisi Diserang Geng Motor di Tasikmalaya, 2 Orang Ditangkap!

TASIKMALAYA - Mobil anggota Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota diserang anggota geng motor saat tengah patroli, pada Sabtu dini hari, (29/7/2023).

Akibat pelemparan yang dilakukan anggota geng motor, kaca bagian depan mobil anggota Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota tersebut pecah dan kap depan rusak.

Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor itu berhasil ditangkap. Dua anggota geng motor itu masih berstatus pelajar dan di bawah umur dan mengaku melakukan aksinya karena iseng.

Kejadian itu berawal ketika anggota Satresnarkoba berpatroli menggunakan mobil minibus, tiba - tiba dilempar dua pengendara sepeda motor yang berboncengan.

Saat dipepet, bukannya berhenti tetapi malah kembali melempar mobil sebanyak empat kali. Akhirnya, setelah dikejar akhirnya sepeda motor pelaku berhenti, satu pelaku meringis kesakitan akibat mengalami luka karena menghantam gorong - gorong.

Namun, satu pelaku lain sempat melarikan diri saat akan diamankan hingga akhirnya tertangkap.

Danton Tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota Bripka Fahmi mengatakan, hasil pemeriksaan, kedua pelaku merupakan berstatus pelajar SMA dan masih berusia di bawah umur.