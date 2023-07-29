Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ribuan Massa Kembali Demo Ponpes Al Zaytun, Polisi Pasang Kawat Berduri

Toiskandar , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |10:30 WIB
Ribuan Massa Kembali Demo Ponpes Al Zaytun, Polisi Pasang Kawat Berduri
Ponpes Al Zaytun. (Foto: Toiskandar)
A
A
A

INDRAMAYUPondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu kembali akan didemo massa hari ini, Sabtu (29/7/2023). Ribuan anggota Aliansi Santri & Rakyat Indonesia untuk Indramayu (ASRII) akan mendatangi ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu.

Sebagai antisipasi, ratusan petugas personel kepolisian dan Brimob berjaga di gerbang pintu masuk Ponpes Al Zaytun. Kawat berduri kembali terpasang di depan pintu masuk utama jelang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan pada Sabtu siang nanti.

Para demonstran mendesak agar Panji Gumilang segera ditahan dan sejumlah desakan lainya atas penistaan agama di Ponpes Al Zaytun.

Selain telah memasang kawat berduri di depan pintu masuk, petugas juga menerjunkan ratusan personel gabungan dari Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota, Polres Majalengka serta Brimob. Akses 100 meter dari pintu masuk Ponpes Al Zaytun telah ditutup.

(Qur'anul Hidayat)

      
