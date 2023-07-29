Mesin Rusak, Kereta Barang Mogok 1,5 Jam di Cirebon Bikin Macet Parah

CIREBON - Kereta barang peti kemas relasi Kampung Bandan Semarang-Tawang mogok di perlintasan sebidang, Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon pada pukul 06.59 WIB.

Akibat dari kerusakan mesin lokomotif terhadap kereta barang peti kemas tersebut, menimbulkan gangguan bagi kendaraan warga sekitar yang hendak melintas di pintu perlintasan kereta tersebut.

Tidak sedikit kendaraan warga yang terjebak, sehingga menimbulkan kemacetan cukup panjang hingga berjam-jam di dua sisi jalur pintu perlintasan tersebut.

"Mogoknya kereta peti kemas itu terjadi sekitar pukul 06.59 hingga pukul 08.21 pagi, "kata Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon Ayep Hanafi, saat dimintai keterangan. Sabtu (29/07/2023).

Adanya insiden tersebut, petugas KAI dengan sigap langsung mendatangi lokasi untuk melakukan upaya normalisasi perjalanan kereta api dengan mengirim lokomotif pengganti pada pukul 08.21 WIB. Dan perjalanan KA 2530 kembali normal dan dapat diberangkatkan kembali.

"Dari hasil pemeriksaan petugas KAI, KA 2530 itu alami gangguan sarana Fuel Pump tidak berfungsi, sehingga berhenti mendadak," katanya.