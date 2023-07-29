Tiba di Sumut, Bacaleg Perindo Arnod Sihite Terharu Disambut Banyak Relawan

TAPANULI UTARA - Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumut 2, Arnod Sihite sangat bangga melihat tim pemenangan atau relawan yang sudah menunggu di Bandara Silangit International Airport, menyambut kedatangannya. Arnod sihite sangat terkejut dan terharu melihat banyaknya sambutan para tim pemenangan atau relawannya di bandara.

Kedatangan Arnod untuk turun langsung ke dapil melihat keluhan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Arnod shite akan membuka posko pemenangannya.

Arnod mengaku sudah memikirkan cara memajukan Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Banyak program yang akan dikerjakan, seperti memajukan pariwisata, pertanian, pendidikan supaya dan kualitas sumber daya manusia.

“Terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan menjadi program unggulan Partai Perindo,” ucap Arnod, Sabtu (29/7/2023).