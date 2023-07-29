Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Blusukan ke Dapil, Bacaleg Perindo Arnod Sihite Bawa Program Unggulan

Aries Fernando Manalu , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |11:58 WIB
<i>Blusukan</i> ke Dapil, Bacaleg Perindo Arnod Sihite Bawa Program Unggulan
Arnod Sihite disambut relawan. (Foto: Aries Fernando)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumut 2, Arnod Sihite blusukan langsung ke dapil mendengar keluhan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Arnod Sihite juga akan membuka posko pemenangannya.

Arnod mengaku sudah memikirkan cara memajukan Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Banyak program yang akan dikerjakan, seperti memajukan pariwisata, pertanian, pendidikan supaya dan kualitas sumber daya manusia.

 BACA JUGA:

“Terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan menjadi program unggulan Partai Perindo,” ucap Arnod, Sabtu (29/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement