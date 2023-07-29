Blusukan ke Dapil, Bacaleg Perindo Arnod Sihite Bawa Program Unggulan

TAPANULI UTARA - Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumut 2, Arnod Sihite blusukan langsung ke dapil mendengar keluhan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Arnod Sihite juga akan membuka posko pemenangannya.

Arnod mengaku sudah memikirkan cara memajukan Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Banyak program yang akan dikerjakan, seperti memajukan pariwisata, pertanian, pendidikan supaya dan kualitas sumber daya manusia.

“Terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan menjadi program unggulan Partai Perindo,” ucap Arnod, Sabtu (29/7/2023).