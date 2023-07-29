Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Begal Pelajar, Pelaku Dihajar Massa hingga Nyaris Tewas

Ulil Amri , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |15:03 WIB
Begal Pelajar, Pelaku Dihajar Massa hingga Nyaris Tewas
Pelaku begal di Sumut (Foto: Ulil Amri)
A
A
A

SUMUT - Aksi pelaku pembegalan terhadap pelajar yang mengendarai motor berhasil ditangkap warga di Desa Perkebunan Teluk Dalam, Asahan, Sumatera Utara, pada Kamis 27 Juli 2023 lalu.

Pelaku begal babak belur dan nyaris tewas. Sedangkan korban alami luka setelah dianiaya pelaku.

Penangkapan pelaku begal berinisial AG (40) setelah aksinya berhasil diketahui warga yang curiga bersembunyi di area Desa Perkebunan Teluk Dalam. Sedangkan rekan pelaku berhasil kabur dari kejaran warga.

Saat diinterograsi warga, pelaku sempat mengelak tidak melakukan pembegalan terhadap dua pelajar yang mengendarai sepeda motor.

Kasar Reskrim Polres Asahan, AKP Rianto menjelaskan, kejadian terjadi pada Kamis lalu saat dua pelajar berboncengan dicegat pelaku di area Perkebunan Teluk Dalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement