Begal Pelajar, Pelaku Dihajar Massa hingga Nyaris Tewas

SUMUT - Aksi pelaku pembegalan terhadap pelajar yang mengendarai motor berhasil ditangkap warga di Desa Perkebunan Teluk Dalam, Asahan, Sumatera Utara, pada Kamis 27 Juli 2023 lalu.

Pelaku begal babak belur dan nyaris tewas. Sedangkan korban alami luka setelah dianiaya pelaku.

Penangkapan pelaku begal berinisial AG (40) setelah aksinya berhasil diketahui warga yang curiga bersembunyi di area Desa Perkebunan Teluk Dalam. Sedangkan rekan pelaku berhasil kabur dari kejaran warga.

Saat diinterograsi warga, pelaku sempat mengelak tidak melakukan pembegalan terhadap dua pelajar yang mengendarai sepeda motor.

Kasar Reskrim Polres Asahan, AKP Rianto menjelaskan, kejadian terjadi pada Kamis lalu saat dua pelajar berboncengan dicegat pelaku di area Perkebunan Teluk Dalam.