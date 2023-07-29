Miris! Gegara Biji Catur, Balita Ini Dianiaya di Depan Ayahnya

MAKASSAR – Seorang pria di salah satu Warung Kopi (Warkop) di Makassar, tega menganiaya seorang bocah di depan ayahnya hingga tersungkur ke lantai. Peristiwa itu terekam kamera pengawas CCTV hingga tersebar di media sosial.

Dalam rekaman CCTV itu, awalnya seorang pria sedang asyik bermain catur di salah satu meja bersama rekannya. Namun tiba-tiba seorang pria lain datang bersama anaknya, terlihat pria itu berhenti sejenak di depan meja melihat 2 orang yang sedang bermain catur.

Namun tiba-tiba anaknya yang diperkirakan berumur 3-4 tahun itu menghampiri meja dan terlihat mengambil biji catur di atas meja.

Sontak saja salah seorang pria yang sedang bermain catur melayangkan tangannya ke kepala bocah itu hingga terjatuh ke lantai.

Aksi itu bahkan disertai bentakan hingga membuat suasana di warkop itu pun berubah jadi tegang, sementara sang ayah masih terlihat bersabar menyaksikan perlakuan kasar pelaku ke anaknya, dia bahkan membantu menata kembali biji catur di atas meja.